شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تدريب 67 موظفًا بالمحافظات على الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مركز التنمية المحلية بسقارة فعاليات الخطة التدريبية للعام الحالي 2019 /2020 للعاملين في المحليات، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ببناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية وتنمية مهاراتهم العملية.

ينفذ المركز خلال الأسبوع المقبل، بحسب بيان إعلامي، الخميس، دورة جديدة في الكتابة الصحفية والتعامل مع الإعلام للعاملين والمديرين بإدارات العلاقات العامة والإعلام والبوابات والصفحات الإلكترونية وخدمة المواطنين، فيما تستمر للأسبوع الثانى على التوالى دورة اللغة الإنجليزية رقم (6) ويستفيد من الدورات الأسبوع المقبل 67 متدربًا من جميع المحافظات.

على جانب آخر، احتفل المركز بختام فعاليات دورتين تدريبيتين في الأسبوع الخامس عشر من الخطة التدريبية للعام الحالى 2019/2020 وهى دورة إعداد مدربين TOT، وبرنامج إدارة المشروعات للعاملين بالإدارة المحلية «pmp» واستفاد من هذه الدورات 94 متدربًا من جميع المحافظات.