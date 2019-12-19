شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وإيطاليا تبحثان مخاطر توقيع مذكرتي السراج وأردوغان وعرقلته لتسوية أزمة ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو.

وصرح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك ودعم مسار التحضير لمؤتمر برلين.

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وقد أطلع «دي مايو» الوزير شُكري على نتائج زيارته الأخيرة إلى ليبيا ولقاءاته هناك.

وتناول الوزيران مخاطر التصعيد الراهن جراء خطوة توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية و«فايز السراج»، لما تمثله تلك الخطوة من انتهاك لاتفاق الصخيرات، وتعارضها مع جهود التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة في ليبيا.

كما توافق الوزيران على العمل على الدفع قدمًا نحو تشجيع الأطراف الليبية على الانخراط الفوري والتعاون الكامل مع المبعوث الأممي، وذلك سعيًا لتحريك مسار برلين السياسي.