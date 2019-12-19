شكرا لقرائتكم خبر عن حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية: انتفاضة الشعب تمثلني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال حسان دياب، المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية: «إن انتفاضة الشعب تمثلني وكل من يرغبون في قيام دولة عدالة وقانون بلبنان».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حسان دياب المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية: انتفاضة الشعب تمثلني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.