شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تُطمئن المواطنين وأولياء الأمور بشأن الأنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان أنه لا يوجد ما يسمى بأنفلونزا الخنازير، وأن ذلك النوع من الأنفلونزا الموسمية الشائعة لا يتخطى كونه نزلات برد عادية، حيث تتم متابعة نشاط فيروسات الأنفلونزا من خلال عدة برامج ترصد بدأت منذ عام 1999 حيث يتم ترصد فيروسات الأنفلونزا الموسمية الشائعة وأنواعها المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور تسلّم تقرير من مدرستين بالقاهرة يفيد بإصابة حالتين بالإنفلونزا، كلفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، فريقًا من كل من قطاع الطب الوقائي ومديرية الشؤون الصحية بالتوجه إلى هناك، وقام الفريق بتسليم بروتوكول الأنفلونزا الموسمية لكل من المدرستين، وعمل التوعية الصحية اللازمة لكل من المُدرسين والطلبة وأولياء الأمور المتواجدين أثناء زيارة الفريق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الأنفلونزا الموسمية الشائعة تنتقل عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس عند السعال أو العطس، أوعن طريق الأيدي الملوثة بالفيروس، حيث تبدأ فترة العدوى من يوم قبل ظهور الأعراض إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

وأوضح أن هناك إجراءات للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا تتمثل في الحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بينك وبين الشخص المصاب بالأنفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، والامتناع عن ملامسة الأنف والفم دون غسل اليدين، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول الأيدي الكحولي، خصوصاً في حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها.

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ولفت إلى أن أعراض الأنفلونزا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة أو أكثر، احتقان بالحلق، سعال جاف، ألم في الصدر، صداع، ألم في العضلات والمفاصل، توعك ورشح، مضيفًا أن الأنفلونزا قد تصيب أي شخص ولكن يعتبر الأطفال، والمسنون، والسيدات الحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، مثل داء السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، الأكثر تعرضاً للإصابة بالمرض.

كما أشار إلى ضرورة عدم الإفراط في وصف وتعاطي عقار الأوسيلتاميفير (التاميفلو)، حيث ينصح به فقط للحالات التي لديها عوامل خطورة (أمراض مزمنة بالقلب والكلى والجهاز التنفسي، ونقص المناعة)، مؤكدًا أن الاستخدام المفرط للعقار بدون داعٍ يتسبب في حدوث مقاومة لدى الفيروس للعقار، حيث إنه العلاج الوحيد للأنفلونزا في الحالات الشديدة.

ومن جهته، أوضح الدكتور «جون جابور»، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن أول ظهور لفيروس الأنفلونزا (H1N1) أو ما عُرف وقتها بالخطأ بـ(أنفلونزا الخنازير) على المستوى العالمي كان عام 2009 وتسبب في جائحة الأنفلونزا وقتها، مشيرًا إلى أن المنظمة أقرت في شهر اغسطس 2010 أن هذا الفيروس من ضمن فيروسات الأنفلوانزا الموسمية «نزلة برد» التي لا ينبغي اتخاذ أي إجراءات احترازية خاصة حياله، حيث تحتاج في أغلب الأحيان إلى الراحة والتغذية الجيدة وعلاج الأعراض المصاحبة فقط والتوجه إلى الطبيب لوصف العلاج اللازم، مؤكدًا عدم وجود ما يمسى بأنفلونزا الخنازير عالميًا.

ولفت إلى ضرورة عدم قيام أي منشآت تعليمية بإعطاء إجازة لفصل أو مدرسة لوجود مصاب بفيروس الأنفلونزا، بل يجب فقط على المريض الراحة بناءً على استشارة الطبيب المعالج، مضيفًا أنه يجب قضاء أقل فترة ممكنة مع الأشخاص المصابين بمرض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيدًا عند التعامل المباشر مع مريض الأنفلونزا، وتغطية الأنف والفم جيدًا عند العطس أو السعال بمنديل أو بالأكمام، والتهوية الجيدة لأماكن المعيشة، والحرص على فتح النوافذ قدر الإمكان، بالإضافة إلى المداومة على تنظيف الاسطح باستمرار، والامتناع عن تقبيل الآخرين إذا ظهرت على الشخص أعراض الإصابة بالإنفلونزا.

وتهيب وزارة الصحة والسكان بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، عدم الانسياق وراء الأخبار والشائعات التي من شأنها إثارة القلق والخوف بين المواطنين، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى حقائق، ومراجعة الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي للوزارة على «فيس بوك» https://www.facebook.com/Official.Ministry.of.Health.Egy/?epa=SEARCH_BOX