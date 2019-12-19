شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة مرور القاهرة تقوم ببعض التحويلات المرورية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحور الثورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة تحويلات مرورية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحور الثورة بمصر الجديدة أسفل كوبرى أبوغزالة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، أثناء إجراء الأعمال.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية بمحور الثورة في الاتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبرى أبوغزالة، وذلك لقيام إحدى الشركات بأعمال ضبط منسوب الطريق والانتهاء من أعمال الرصف.

وسيتم خلال تلك الأعمال غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل، الخميس الموافق 19/12/2019، وغلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبوغزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 منتصف الليل، من يوم الأحد الموافق 22/12/2019.