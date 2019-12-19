شكرا لقرائتكم خبر عن الإثنين.. الأوقاف تطلق معرضًا بدمياط لبيع كتب مواجهة التطرف بأسعار مخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أن عن معرض اليوم الواحد بمحافظة دمياط، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك يوم الاثنين المقبل بمسجد البحر بمدينة دمياط، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا، حيث يشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وتحتوي على الكتب التالية: فقه بناء الدول (رؤية عصرية) وبناء الوعى، والإسلام يتحدث عن نفسه، وحديث الصيام، والحج والعمرة مناسك وأسرار، وغذاء العقل، وفي رحاب فن المقال، ونعمة الماء، وضلالات الإرهابيين وتفنيدها".

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة، إلى جانب العديد من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في مجال تجديد الخطاب الديني والفقه والتفسير وعلوم الحديث والسيرة والثقافة. وأعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن الخصومات التالية: منح خصم على جميع الإصدارات والمطبوعات 30%، ويتم صرف مصحف مجود على كل فاتورة مبيعات بمبلغ 200 جنيه كهدية، كما يتم صرف CD على كل فاتورة بمبلغ 50 جنيه كهدية، ويتم صرف 2 CD على كل فاتورة بمبلغ 100 جنيه كهدية وبخصم 50% على اسطوانة CD – DVD، ويقام المعرض يوم الأربعاء بالمركز الثقافي بمسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم وبمحافظة الإسماعيلية يوم الاثنين وبالمركز الثقافي بجوار مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية.

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