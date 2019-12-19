شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر
حضر اللقاء الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات و جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.
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