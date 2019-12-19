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البابا تواضروس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، ظهر اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، الدكتورة ثريا بشعلاني الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط والوفد المرافق لها، حيث عُرِض على قداسته خلال اللقاء المشروعات التي سيقوم بها المجلس في الفترة القادمة وكذلك الترتيبات الخاصة بإقامة الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط في سبتمبر القادم والتي يجري البحث حاليًا عن المكان المناسب لإقامتها.

 

 حضر اللقاء الأنبا توماس أسقف القوصية ومير والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات و جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط.

 

 

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