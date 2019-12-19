شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: تأخيرات فى قطارات خط طنطا ـ الزقازيق نتيجة خروج جرار عن القضبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد اعتذارها عن تأخير قطارات خط طنطا / الزقازيق فى المسافة بين طنطا والسنطة نتيجة سقوط عجلة من البوجى الأمامى لجرار قطار رقم 240 ركاب المتوجه من الزقازيق إلى طنطا اثناء دخوله رصيف محطة السنطة. Advertisements وأضافت هيئة السكة الحديد ، أنه على الفور تم تحريك أوناش ومعدات لرفع عجلة الجرار مع استخدام المسارات البديلة لمسير القطارات فى المسافة بين محطتى زفتى وطنطا.

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