شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "وقفة مصرية ضد التدخلات الخارجية غير المشروعة فى ليبيا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها، ما جاء فى الصفحة الأولى تحت عنوان، "مباحثات مهمة للسيسى مع المستشارة الألمانية هاتفيا"، وفيه: وقفة مصرية ضد التدخلات الخارجية غير المشروعة فى ليبيا.. ميركل: تم التوافق على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة الليبية.. المتحدث الرئاسى: الاتصال تناول الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية.. والرئيس أكد موقف مصر الساعى لوحدة واستقرار وأمن ليبيا.

وتقرأ أيضا، الدكتور زاهى حواس فى ندوة «الخليج 365»: لولا السيسى ما خرج مشروع المتحف الكبير للنور.. خرافة الزئبق الأحمر أنقذت المتحف المصرى خلال أحداث يناير.. مصر ملهاش طعم من غير عمر الشريف.. وأتمنى أن أدفن فى الهرمً .. رفضت مقابلة الأمير تشارلز بسبب حبى للأميرة ديانا.. نفكر فى تغطية وجه المومياوات بالمتاحف.. ونعلن سبب وفاة توت عنخ آمون فبراير 2020.

وداخل العدد

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ـ القاهرة تربح الرهان فى منتدى شباب العالم سياحياً وسياسياً وتنظيميا

ـ 9 تعديلات جديدة على قانون التصالح فى مخالفات البناء

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