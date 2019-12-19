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شكرا لقرائتكم خبر عن "يوتيوبر" ألمانية تزور ”الخليج 365” وتروى تجربتها فى منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر
وخلال الزيارة، تفقدت "نواك" صالة تحرير ”الخليج 365” والإصدارات المختلفة فى المؤسسة، وأثنت على ما يتمتع به الموقع الإلكتروني للجريدة من احترافية وتقنيات عالية، كما استمعت إلى شرح لآلية العمل عبر منصات ”الخليج 365” بنسختيه الورقية والإلكترونية ومنصاته المختلفة على السوشيال ميديا.
وحرص الكاتب الصحفي والإعلامى خالد صلاح، رئيس تحرير"الخليج 365" على استقبال نواك، التى شاركت بعد جولتها فى ندوة تحدثت خلالها عن تجربتها فى منتدى شباب العالم وزيارتها الأولي لمصر والتى اعتبرتها إيجابية، مؤكدة على شعورها بالأمان منذ وصولها إلى شرم الشيخ وكذلك خلال الأيام التى قضتها فى القاهرة.
وشددت "نواك" خلال الندوة التى تنشر كاملاً لاحقاً على أنها سعيدة بتجربتها فى منتدى الشباب الذى أتاح لها الاطلاع على ثقافات ووجهات نظر مختلفة، مؤكدة أنها حريصة على تكرار زيارتها للقاهرة لما لمسته من مودة وترحاب من المصريين، بخلاف الأمن الذى شعرت به طوال الزيارة.
نواك فى صورة تذكارية مع الكاتب الصحفي خالد صلاح
اليوتيوبرالألمانية أمام جائزة اليوتيوب فى صالة تحرير الخليج 365
إيزابيلا نواك خلال ندوتها فى الخليج 365
جانب من الندوة
نواك تتحدث عن تجربتها فى منتدى شباب العالم
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