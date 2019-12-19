شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام الدورة التدريبية لوزارة الخارجية لإدارة شئون الوافدين بالتعليم العالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية اليوم الخميس فعاليات الدورة التدريبية التى عقدت لكوادر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى فى مجالات العلاقات الدولية والدبلوماسية العامة والمراسم والبروتوكول وتنمية القدرات خلال الفترة من 15 إلى 19 ديسمبر، وذلك تحت اشراف المعهد الدبلوماسى، وإشراف السفير خالد راضى مساعد وزير الخارجية مدير معهد الدراسات الدبلوماسية، ومن خلال الاستعانة بنخبة من الخبرات والمسئولين رفيعى المستوى.

ويأتى انعقاد هذه الدورة فى إطار حرص وزارة الخارجية على دعم جهود ودور وزارة التعليم العالى فى تطوير منظومة الطلاب الوافدين، بهدف دعم دورها في الترويج للتعليم المصرى، وجذب الطلاب الاجانب للدراسة في مصر، وذلك فى ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.

كما تأتى الدورة فى إطار مبادرة "إدرس في مصر" نظم معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الدورة التدريبية لكوادر الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى لنقل خبرات وزارة الخارجية وبناء كوادر مصرية.

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وحرص معهد الدراسات الدبلوماسية على إعداد برنامج تدريبى متكامل وشامل للدورة المشار إليها والذي تضمن الموضوعات السياسية والاقتصادية والثقافية وتنمية قدرات ومهارات التواصل، حيث شمل البرنامج التدريبى التعريف بالدبلوماسية العامة والسياسة الخارجية المصرية، مع التركيز على البعد الثقافى والتعليمى في السياسة الخارجية المصرية وقدرات الاقتصاد المصرى في ضوء تحديات الاقتصاد العالمى بالاضافة إلي محاضرات تفاعلية لتنمية قدرات ومهارات التواصل مع الثقافات الاخرى، وكذلك إدارة الأزمات كما تناول البرنامج الموضوعات المراسمية، ولاسيما قواعد الاسبقيات في اللقاءات الرسمية وترتيب الجلوس وإدارة المؤتمرات والاجتماعات الدولية.

وفى ختام هذه الدورة تم ترتيب زيارة إلي قصر وزارة الخارجية التاريخى بميدان التحرير لزيارة متحف وزارة الخارجية لتعريف كوادرالدولة المصرية بتاريخ الدبلوماسية المصرية العريق، كما اعقب هذه الزيارة تسليم شهادات إتمام الدورة للمشاركين في البرنامج التدريبى المشار إليه ، والبالغ عددهم 50 متدرب وذلك فى حضور رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى.