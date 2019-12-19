شكرا لقرائتكم خبر عن وقف مسئول الدفع الإلكترونى بـ"أوقاف الجيزة" عن العمل لحين انتهاء التحقيقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، وقف "محمد ا م" مسئول الدفع الإلكتروني بمديرية أوقاف الجيزة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات أو ثلاثة أشهر أيهما أقرب، مع استكمال التحقيق معه بديوان عام الوزارة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وقالت وزارة الأوقاف، إن ذلك يأتى ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية أوقاف الجيزة.

فيما طالبت وزارة الأوقاف، جميع قيادات الوزارة بالديوان العام والمديريات الإقليمية والجهات التابعة للوزارة المسكنين على وظائف قيادية من درجة مدير عام فصاعدًا، الراغبين فى التجديد ومواصلة العمل القيادى بالوزارة أو الجهات التابعة لها التقدم بطلب تجديد تعيينهم على وظائفهم قبل حلول موعد التجديد بستين يومًا على الأقل، وذلك بطلب شخصى يقدمه صاحب الطلب بنفسه وتوقيعه أو يرسله موقعًا مع مندوب من المديرية أو الجهة، ويسلم لأمين سر لجنة القيادات المهندس سمير الشال، على أن يكون الطلب مشفوعًا بمصوغات التعيين.