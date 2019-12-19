فيديو.. الداخلية توجه مساعدات غذائية وعلاجية للأولى للرعاية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ مبادرة " كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية - برفع الأعباء عن كاهل المواطنين.. وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين، لاسيما قاطنى المجتمعات الحضارية الجديدة.

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