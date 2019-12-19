شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون مع السعودية لتنظيم بيع صكوك الأضاحى للحجاج المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تم توقيع بروتوكول تعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية من الهدى والإضاحى لتنظيم عملية بيع صكوك الهدى والإضاحى إلى الحجاج المصريين لأداء هذا النًسك والذى من خلاله يتم تعظيم الاستفادة من لحوم الهدى لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية.

وسيتم بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصرى والريال السعودي، ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك والتى تعطى الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدى من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعوديه للإفادة من الهدى والإضاحى "أحد مشروعات البنك الإسلامى للتنمية" لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام فى إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والإضاحى لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدى التى يتم ذبحها فى إطار المشروع، وذلك عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحى بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر فى أكثر من 50 منفذا موزعة على مستوى الجمهورية، كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعرى " منى وعرفات " وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشئون الحجاج فى مصر، ممثلة فى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الإجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

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