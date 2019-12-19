شكرا لقرائتكم خبر عن سفير لندن بالقاهرة يحتفل بوصول أول رحلة طيران مباشرة من بريطانيا لشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، أن فريقًا من السفارة البريطانية، كانوا فى استقبال السياح البريطانيين، القادمين على متن رحلة قادمة مباشرة من المملكة المتحدة لمطار شرم الشيخ.

ونشر السفير البريطانى عبر تويتر، اللحظات الأولى من وصول الطائرة لمطار شرم الشيخ، وعلق قائلاً: "رحب فريق السفارة بالسائحين لدى وصولهم شرم الشيخ على متن الرحلة المباشرة من المملكة المتحدة".

ووصلت لمطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة إنتر إير والقادمة من لندن، وعلى متنها 110 ركاب.

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واستقبلت سلطات المطار الطائرة بتقليد رش المياه فور وصولها، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.