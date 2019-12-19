شكرا لقرائتكم خبر عن المرور: تحويلات لحركة السيارات بسبب أعمال صيانة محور الثورة لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لإجراء أعمال الصيانة والإصلاح بمحور الثورة بمصر الجديدة أسفل كوبرى أبو غزالة لمدة 3 أيام، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، أثناء إجراء الأعمال.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية بمحور الثورة فى الاتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبرى أبو غزالة، وذلك لقيام إحدى الشركات بأعمال ضبط منسوب الطريق والانتهاء من أعمال الرصف.

وسيتم خلال تلك الأعمال غلق الطريق الرئيسي لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 19/12/2019، وغلق طريق الخدمة أسفل كوبري أبو غزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسي لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلاً من يوم الأحد الموافق 22/12/2019.

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