أسرع الأنماط نموًا.. "رانيا المشاط" تروج للسياحة الاستشفائية والمغامرات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

سلطت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الضوء على السياحة الاستشفائية وسياحة المغامرات في مصر، موضحة أن الترفيه الرياضي أصبح نمطًا جديدًا سائدًا بين الشباب حول العالم.

وكتبت الوزيرة، تغريدة لها على فيديو عبر صفحتها الرسمية "تويتر" قائلة: "لقد أصبح الترفيه الرياضي نمطًا جديدًا سائدًا بين الشباب حول العالم خلال العقد الماضي، وأصبحت سياحة المغامرات والسياحة الاستشفائية من أسرع الأنماط نموا، وتتنوع سياحة المغامرات في مصرنا الحبيبة لتجذب السائحين من كل مكان، للتمتع بالطبيعة الخلابة والأماكن الاثرية".

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وتعد مصر من أفضل الوجهات في المنطقة لسياحة المغامرات، فالطبيعة أهدتها تلالا جبلية بالبحر الأحمر، تحديدا في شرم الشيخ والغردقة والقصير وسفاجا ومرسى علم، وفى الواحات البحرية بالداخلة والخارجة وسيوة في الصحراء الغربية، إلى جانب رحلات السفاري والغوص المفتوح في المحميات الطبيعية في البحار والجبال، وغيرها من المقومات التي لا تحتاج إلا إلى خطة تسويق وترويج قوية، خاصة لدى الفئات التي تبحث عن هذا النوع من السياحة حول العالم.

كما تشتهر مصر بمدنها ومياهها المعدنية والكبريتية وجوها الجاف الخالي من الرطوبة وما تحتويه تربتها من رمال وطمى صالح لعلاج الأمراض العديدة، وتعدد شواطئها ومياه بحارها بما لها من خواص طبيعية مميزة.

وقد انتشرت في مصر العيون الكبريتية والمعدنية التي تمتاز بتركيبها الكيميائي الفريد والذي يفوق في نسبته جميع العيون الكبريتية والمعدنية في العالم، علاوة على توافر الطمي في برك هذه العيون الكبريتية بما له من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام وامراض الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي والامراض الجلدية وغيرها، كما ثبت ايضا الاستشفاء لمرضى الروماتيزم المفصلي عن طريق الدفن في الرمال.