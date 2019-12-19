بتوجيهات من السيسي.. بروتوكول مع السعودية لتنظيم بيع صكوك الأضاحي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

وقعت مصر اليوم الخميس، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بروتوكول تعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية من الهدى والإضاحي لتنظيم عملية بيع صكوك الهدى والإضاحي إلى الحجاج المصريين لأداء هذا النًسك والذي من خلاله يتم تعظيم الاستفادة من لحوم الهدى لصالح المستحقين بمختلف المحافظات المصرية.

وسيتم بموجب البروتوكول وضع آليات وضوابط لسداد الصكوك بالجنيه المصري والريال السعودي، ومن ثم حصول الحجاج على السندات الدالة على ذلك والتي تعطي الحق لكل حاج للحصول على نصيبه من لحوم الهدى من خلال منافذ المشروع داخل المملكة العربية السعودية.

ويُعد مشروع المملكة العربية السعوديه للإفادة من الهدى والإضاحي "أحد مشروعات البنك الإسلامي للتنمية" لتنفيذ نُسك حجاج بيت الله الحرام في إطار مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والإضاحي لتقديم أفضل الخدمات والاستفادة من جميع الهدى التي يتم ذبحها في إطار المشروع، وذلك عن طريق بيع سندات الهدى والأضاحي بأوساط الحجاج المصريين داخل مصر في أكثر من 50 منفذًا موزعة على مستوى الجمهورية.

كما أنها ستتوفر بأماكن إقامة الحجاج المصريين بكل من مكة المكرمة والمدنية المنورة ومشعري " منى وعرفات " وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بشئون الحجاج في مصر، ممثلة في وزارات الداخلية والسياحة والتضامن الإجتماعي والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.