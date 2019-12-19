اللجان النوعية بمجلس النواب تستأنف اجتماعتها الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب الأحد المقبل اجتماعاتها، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة.

وتناقش لجنة العلاقات الخارجية، الجهود الدولية لوزارة الأوقاف في ضوء المستجدات الراهنة، وذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وتستعرض لجنة الخطة والموازنة، موقف الديون الحكومية المستحقة لدى الغير (المتأخرات) من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 /2019، بحضور ممثلي وزارتي المالية، والعدل، ومصلحة الضرائب المصرية، ومصلحة الجمارك، ومصلحة الضرائب العقارية.

وتستكمل اللجنة صياغة مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الجمارك، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، والنقل والمواصلات.

وتعقد لجنة الصناعة، جلسة استماع بشأن ما تعانيه صناعة العبوات الزجاجية من ارتفاع سعر الغاز كمدخل إنتاجي مهم وأساسي لتلك الصناعة مقارنة بسعره في الدول المنافسة مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويقلل من قدرتنا التنافسية ومن نمو الصادرات وإجراء التوسعات المطلوبة في تلك الصناعة ذات الصفة التصديرية والتي تستوعب الكثير من العمالة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

كما تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (141) لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، بحضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والنبك المركزي.

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وتناقش لجنة الطاقة والبيئة، قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17/ 4/2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 8/10/2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.

من ناحية أخرى تناقش لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطا سليم و60 نائبا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، بالاشتراك مع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما تستعرض اللجنة استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وسبل تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وتنظر لجنة التعليم والبحث العلمي، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية.. كما تنظر مشروع القانون المقدم من النائبة إنجي مراد وستين نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم.

أما لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتناقش مشروع القانون المقدم من النائب عاطف ناصر، وستين عضواً آخرين بشأن " تنظيم المعاملات الإلكترونية"، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الآتية: (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة الدفاع، وزارة العدل، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة الاستثمار، البنك المركزي المصري، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، جهاز حماية المستهلك، هيئة الرقابة المالية).

وتواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات سلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، ومشروع قانون مقدم من النائب عبلة الهواري وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تنظر اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.. واستمرار نظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سيد الكومي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي في ذات الموضوع، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.