"انتحرت بمسدس مسروق".. تفاصيل مصرع طالبة بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

أمرت نيابة المطرية بحبس والد الطالبة التي لقت مصرعها أمس الأربعاء إثر أصابتها بطلق ناري خرج من سلاح والدها، لاتهامه بسرقة السلاح المستخدم في الواقعة.

كان قسم شرطة المطرية قد تلقى بلاغ من "س.ن"، يفيد بمصرع ابنته أثناء عبثها بسلاح ناري خاص به، حيث خرجت منه رصاصة بطرق الخطأ ما أسفر عن مصرعها في الحال.

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بالانتقال والفحص تبين إصابة المجني عليها بطلق ناري بمنطقة الصدر، وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه كان في خلاف دائم مع أهليتها بسبب الضغط عليها للتركيز في دراستها لقرب موعد الامتحانات ما دفعها للانتحار.

وأمرت النيابة بدفن جثة الفتاة بعد تشريحها بمعرفة الطبيب الشرعي، وتحريز السلاح المستخدم في الواقعة.

كما أفادت التحقيقات أن السلاح المستخدم في الواقعة غير مرخص وبالاستعلام عن رقمه تبين أنه مبلغ بسرقته خلال أحداث يناير 2011، فأمرت النيابة بضبط والد الفتاة وحبسه على ذمة التحقيق.