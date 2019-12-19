دماء جديدة في أكتوبر وتجديد الثقة بالشمال.. حركة تنقلات "النظام" بأمن الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حركة تنقلات بصفوف "النظام" اعتمدها اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لتشمل مختلف القطاعات حرصا على ضخ دماء جديدة، وإعداد كوادر شابة، والعمل على تحسين منظومة العمل بجهاز الشرطة.

البداية من قطاع أكتوبر الذي شهد تغييرات عدة، إذ تولى العميد عمر أحمد مفتش فرقة وسط أكتوبر، والعميد إبراهيم عباس مأمور قسم أول الشيخ زايد، والعميد مصطفى سالم مأمور قسم ثان أكتوبر، وتصعيد العقيد تامر عبد القادر أحمد من نأئب مأمور قسم أول أكتوبر إلى مأمور القسم.

وتصعيد المقدم أحمد سيد محمد نائب مأمور قسم الهرم، إلى رئيس قسم تأمين مطار أكتوبر، والمقدم أحمد محمود محمد نائب مأمور قسم ثاني الشيخ زايد إلى نائب مأمور قسم ثان أكتوبر، والرائد محمد عبد الله عبد العال من قسم ثالث أكتوبر إلى نائب مأمور قسم ثان الشيخ زايد.

بالانتقال إلى قطاع غرب الجيزة، جدد مساعد الوزير لأمن الجيزة الثقة في غالبية مأموري الأقسام باستثناء بولاق الدكرور، إذ تم نقل العقيد شامل عزيز إلى إدارة تأمين أكتوبر وتولى بدلا منه العميد هشام الطماوي قادما من قسم أول اكتوبر، والمقدم حسام أحمد حسن من نائب مأمور قسم ثالث أكتوبر إلى نائب مأمور قسم الجيزة، وتولى بدلا منه الرائد أحمد محمد ضياء الدين.

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وتولى الرائد خالد يسري منصب نائب مأمور قسم شرطة الطالبية بدلا من المقدم ياسر أمين إبراهيم الذي تم نقله إلى فرقة الغرب، وتولى الرائد أحمد ربيع منصب نائب مأمور قسم الهرم قادما من شرطة النجدة، ونقل المقدم عبد الرحمن محمد صلاح الدين من قسم شرطة الطالبية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، والمقدم رامي أحمد محمد من مركز شرطة أبو النمرس إلى قسم شرطة الجيزة، والرائد محمد زغلول زكي من قسم شرطة الطالبية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد أحمد محمد خالد من قسم شرطة الوراق إلى قسم شرطة العمرانية.

وأبقى مدير أمن الجيزة على مأموري أقسام قطاع الشمال مستندا إلى تميزهم في العمل خلال الفترة الماضية، واقتصرت الحركة على نقل الرائد محمد وهبي على من إدارة تأمين اكتوبر إلى نائب مأمور مركز أوسيم.

وبالحديث عن قطاع الجنوب، تم نقل العقيد طارق الأحول مأمور مركز أبو النمرس إلى إدارة الطرق والمنافذ، والعقيد تامر ثروت من مأمور قسم أطفيح إلى شرطة النجدة، وتصعيد المقدم محمد نشأت نائب مأمور قسم العجوزة إلى مأمور أبو النمرس، والعميد أسامة من شرطة النجدة إلى مأمور قسم أطفيح.

وجاء في الحركة أيضا تولي العميد أحمد وحيد مدير شرطة المرافق الجيزة، والعميد عبد المنعم توفيق الحسيني من إدارة تأمين قطاع اكتوبر إلى تأمين المناطق الأثرية والسياحية، ونقل الرائد شريف ممدوح محمد من رئيس عمليات قطاع أكتوبر إلى ضابط اتصال بديوان عام المديرية.