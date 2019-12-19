المفوضين توصي بقبول دعوى توفير دواء نادر لطفل مريض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

أوصى تقرير قضائي لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، بقبول الدعوى المقامة من أحمد إسماعيل عبدالعزيز، التي طالب فيها بوقف القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة بصفتهم، عن توفير العقار المسمى anakinra، وأي دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لابنه المربض زياد أحمد إسماعيل.

واستند التقرير في الدعوى التي حملت رقم 39204 لسنة 72ق، والذي أعده المستشار عمر أحمد أبو الوفا، بإشراف المستشار عمرو ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نصوص المادتين 18 ،19 من الدستور المصري ، فيما تضمناه من كفالة الدولة بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.

وأضاف التقرير أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتی تتفق مع المعدلات العالمية.

وأوضح التقرير أن المدعى ولى طبيعي على نجله زياد وهو من المؤمن عليهم تأمينا صحيا تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي على الطفل، وقد أصيب بمرض متلازمة مايكل والمعروف أيضا بمتلازمة "H" والذي يتسبب في ضعف في السمع والنظر وآلام في العظام وضعف التركيز وأن هذا المرض من سبل علاجه الوقوف على الحالة النفسية للطفل إضافة الى دواء anakinra النادر.

واستكمل التقرير "الثابت من التقارير الطبية أن صرف عقار anakinra فيه ضرورة ملحة من أجل استمرار حياة الطفل والحفاظ على وظائف جسمه الحيوية، وأن القانون قد أوكل للهيئة العامة للتأمين الصحي رعاية الأطفال ما دون سن الدراسة صحيًا وألزمها بتقديم الخدمات العلاجية لهم حتی تمام الشفاء أو استقرار الحالة الصحية للطفل الأمر الذي نری معه أن مسلك جهة الإدارة المدعى عليها المتمثل في الامتناع عن صرف مستحضر anakinra لنجل المدعي تحت أي مبرر قد خالف القانون، مما نرى معه التقرير بالغائه.