أخبار مصر | مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات البريطانية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات البريطانية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت اليوم أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة انتر اير والقادمة من برمنجهام بلندن وعلى متنها 110 راكبًا إلى مطار شرم الشيخ.

وبهذه المناسبة، استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، هذا وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلي الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبه مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

وفى هذا السياق أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى، على أن جميع المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والامان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، كما أن التطويرات التى شهدتها المطارات المصرية مؤخرا والتى شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بالاضافه الى المشروعات التوسعية فضلًا عن تعزيز المنظومة الأمنيه ساهم فى تعزيز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى اقليميًا ودوليًا.

وأضاف سيادته ان وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من والى مصر، خاصه وان قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أنه من المقرر ان تصل رحلة أسبوعيًا لشركة انتر اير من لندن إلى شرم الشيخ وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى كما تقرر تشغيل عدد (١٠) رحلات أسبوعية لشركة توى فلاى فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الانجليزيه الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.