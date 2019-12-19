أخبار مصر | الأرصاد: هذه المنطقة ستشهد طقسا باردا يصل لحد الصقيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد: هذه المنطقة ستشهد طقسا باردا يصل لحد الصقيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا، ويصل إلى حد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة أحيانًا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «11- 21»، إسكندرية «10- 23»، قنا «9- 22»، الأقصر «9– 25»، أسوان «11– 26».