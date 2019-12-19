أخبار مصر | بعد إغلاق مدرستين بسبب انفلونزا الخنازير .. "الصحة": نزلات برد عادية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إغلاق مدرستين بسبب انفلونزا الخنازير .. "الصحة": نزلات برد عادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة الصحة والسكان، وجود ما يسمى بانفلونزا الخنازير، موضحة أن ذلك النوع من الإنفلونزا الموسمية الشائعة لا يتخطى كونه نزلات برد عادية، حيث يتم متابعة نشاط فيروسات الانفلونزا من خلال عدة برامج ترصد بدأت منذ عام 1999 حيث يتم ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية الشائعة وأنواعها المختلفة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، أنه فور استلام تقرير من مدرستين في القاهرة يفيد بإصابة حالتين بالإنفلونزا، كلفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فريقا من كل من قطاع الطب الوقائي ومديرية الشئون الصحية بالتوجه إلي هناك وقام الفريق بتسليم بروتكول الإنفلونزا الموسمية لكل من المدرستين، وعمل التوعية الصحية اللازمة لكل من المُدرسين والطلبة وأولياء الأمور المتواجدين أثناء زيارة الفريق.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، أن الإنفلونزا الموسمية الشائعة تنتقل عن طريق الرذاذ المحمل بالفيروس عند السعال أو العطس، أوعن طريق الأيدي الملوثة بالفيروس، حيث تبدأ فترة العدوى من يوم قبل ظهور الأعراض إلى 7 أيام بعد ظهور الأعراض.

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وقال: إن هناك إجراءات للوقاية من الإصابة بالإنفلونزا تتمثل في الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1متر بينك وبين الشخص المصاب بالأنفلونزا، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر المستطاع، والامتناع عن ملامسة الأنف والفم دون غسل اليدين، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجاري والصابون أو فركهما بغسول الأيدي الكحولي، خصوصًا في حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها.

وأضاف أن أعراض الإنفلونزا تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة أو أكثر، احتقان بالحلق، سعال جاف، ألم فى الصدر، صداع، ألم فى العضلات والمفاصل، توعك ورشح، مضيفًا أن الإنفلونزا قد تصيب أي شخص ولكن يعتبر الأطفال، والمسنين، والسيدات الحوامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل داء السكري والفشل الكلوي وأمراض الرئة المزمنة والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أكثر تعرضًا للإصابة بالمرض.

وأشار إلى ضرورة عدم الإفراط في وصف وتعاطي عقار الأوسيلتاميفير (التاميفلو) حيث ينصح به فقط للحالات التي لديها عوامل خطورة (أمراض مزمنة بالقلب والكلى والجهاز التنفسي، ونقص المناعة)، مؤكدًا أن الاستخدام المفرط للعقار بدون داعي يتسبب في حدوث مقاومة لدى الفيروس للعقار حيث أنه العلاج الوحيد للإنفلونزا في الحالات الشديدة.