أخبار مصر | وزير الدفاع: نتطلع لدعم الأمن ومكافحة الإرهاب بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع: نتطلع لدعم الأمن ومكافحة الإرهاب بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الإجتماع العادى الثانى عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن، بحضور وزراء الدفاع والأمن الأفارقة، وذلك فى ختام أعمال اللجنة الفنية المتخصصة للدفاع والأمن والسلامة والتى إستضافتها مصر للمرة الأولى خلال الفترةمن 15-19 ديسمبر 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت وقائع الجلسة الإفتتاحيه لإجتماع الوزراء بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح ضحايا العنف والإرهاب وجنود حفظ السلام بأفريقيا وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر واستقرارها، وتم عزف سلام الإتحاد الأفريقى والسلام الوطنى لمصر.

وألقى السفير إسماعيل شرقى مفوض الإتحاد الأفريقى للسلم والأمن، كلمة أشاد خلالها بتنظيم مصر للاجتماعات على أراضيها، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة والشعب المصرى

على حفاوة الإستقبال التى لاقتها الوفود المشاركة.

وأكد أهمية النتائج والمناقشات التى تم التوصل إليها خلال الإجتماعات فى دفع مسيرة العمل الأفريقى المشترك وحل النزاعات ومواجهة العنف والإرهاب والجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود.



وأضاف أن الاجتماعات تناولت عدد من القضايا الهامة من أبرزها مناقشة جهود الإتحاد الأفريقى بشأن إسكات البنادق والأسلحة فى أفريقيا بحلول عام 2020، ومناقشة عقيدة الإتحاد الأفريقى بشأن عمليات حفظ السلام، والمبادىء التوجيهيه للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة كذلك مناقشة المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية لخارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام فى أفريقيا، وعرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الإتصال الشرطى الأفريقى. وأوضح مفوض السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى حرص المشاركين في الإجتماعات على الخروج بتوصيات ومقترحات لخطوات عملية وطموحة تعالج جذور الأزمات التي تعانى منها معظم دول القارة فى مجال السلم والأمن.وأضاف أن الاجتماعات تناولت عدد من القضايا الهامة من أبرزها مناقشة جهود الإتحاد الأفريقى بشأن إسكات البنادق والأسلحة فى أفريقيا بحلول عام 2020، ومناقشة عقيدة الإتحاد الأفريقى بشأن عمليات حفظ السلام، والمبادىء التوجيهيه للتحقق من قدرات القوة الأفريقية الجاهزة كذلك مناقشة المبادرة المقدمة من جمهورية مصر العربية لخارطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام فى أفريقيا، وعرض مشروع تنظيم ومعالجة البيانات لنظام الإتصال الشرطى الأفريقى. وخلال كلمته نقل الفريق أول محمد زكى لوزراء الدفاع والوفود المشاركة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس الإتحاد الأفريقى، وترحيبه بهم فى بلدهم الثانى مصر مشيدًا بالجهود التى بذلها الخبراء فى إجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية للخروج بالتوصيات التى تمت مناقشتها

فى إجتماع رؤساء الأركان والتى تم إقرارها اليوم فى إجتماع السادة وزراء الدفاع.

وأكد أن كافة المشاركين بالإجتماعات حرصوا على أن يكون جدول الأعمال معبرًا عن التحديات التى تواجهها دول قارتنا، حتى تتمكن من توصيف وتعزيز الجهود والإمكانيات لتوفير السلم والأمن الافريقى لصياغة موقف أفريقى موحد للعمل من أجل حفظ السلام. وأعرب القائد العام عن تطلعه إلى إستمرار المشاركة الفاعلة فى الدورات القادمة للإجتماع والتوسع في الشراكات الإستراتيجية من قبل شركاء القارة بما يتفق مع مستوى التحديات التي تواجه أفريقيا لتسريع الخطى على طريق تحقيق الأمن والسلام والإستقرار لكافة شعوب القارة. Advertisements