أخبار مصر | مسؤول بمصنع 200 الحربي: غرفة مركزية لمراقبة الأوتوبيسات الكهربائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول بمصنع 200 الحربي: غرفة مركزية لمراقبة الأوتوبيسات الكهربائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المهندس محمد الشحات رئيس قطاع بمصنع 200 الحربي، وأحد المشرفين عن الأوتوبيس الكهربائي، أن الأوتوبيس الكهربائي بداية لتوطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر.

وأوضح "الشحات" أثناء حواره لموقع "الخليج 365"، بأنه يمتاز عن أوتوبيسات السولار بعناصر كثيرة أبرزها: لا يصدر تلوث هوائي أو سمعي، بجانب توفيره للطاقة بنسبة 60% مقارنة بالسولار.

وأشار إلى امكانيات الأوتوبيس، قائلًا: "بأنه يرتفع وينخفض وقت ركوب ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى باب ومكان وجرس مخصص لهم"، موضحًا بأنه يشحن لمدة نصف ساعة تكفي لمسافة 200 كيلو متر.

وتابع أن استهلاك الشحن تختلف على حسب تشغيل المكيف أو عدد الركاب الزائد، موضحًا بأن الأوتوبيس مجهز بـ6 كاميرات منهم 4 داخلية لتغطية كل مساحاته، بما فيهم السائق و2 أخرى خارجية في الخلف والأمام لتفريغهم عند وقوع أي حوادث، علاوة على تكييف و32 كرسي وسماعات ساوند، فضلا عن وجود 5 أجراس تنبيه للركاب لإبلاغ السائق بأماكن نزولهم.

وأشار إلى تسليم 50 أتوبيس بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة القاهرة، حيث تم تسليم أول أتوبيس يعمل تجريبي بالقاهرة وأخر بالإسكندرية، على أن يتم تسليم باقي الدفعة الأسبوع القادم، لافتًا إلى أن الاتفاقية مع الشركة الصينية تنص على تصنيع 2000 أوتوبيس خلال عامين بمعدل 500 واحد سنويًا.

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وكشف "رئيس قطاع بمصنع 200 الحربي"، أنه سيكون هناك اتفاق مع هيئة النقل العام، لإنشاء غرفة مركزية لمراقبة جميع الأوتوبيسات خلال الكاميرات والـGPS، لمعرفة خطوط السير كاملة.

وأكد أن هيئة النقل العام حددت سعر التذكر للأوتوبيس الكهربائي وهوا 10 جنيهات، لجميع محطاتها بداية من التحرير مرورًا برمسيس ونادي السكة والمشير طنطاوي ووزار الزراعة والعباسية، وشارع الـ90، والغاز، والمستشفى الجوي جامعة المستقبل وينتهي عند الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وأشار إلى أن هناك نوعين من محطات الشحن، الأولى سريع تنتهي بعد نصف ساعة، ومحطة شحن بطيئة تسسغرق 3 ساعات، موضحًا أن الشحن السريع أعلى تكلفة من الشحن البطئ.

وكشف "الشحات" عن سعر تكلفة الأوتوبيس الكهربائي، التي تعادل الـ4 مليون جنيه تقريبًا، مرتفعًا عن الأوتوبيسات التي تعمل بالسولار، ولكنه يغطي تكلفته في ثلاث أو أربع سنوات، لتوفيره في استهلاك السولار والفلاتر والزيت والصيانة.

وأضاف "المشرف على الأوتوبيس الكهربائي" أن تكلفة الشحن باستخدام الكهرباء 200 جنيه لمسافة 200 كيلو متر، بينما تكلفته تصل لـ500 جنيه باستخدام السولار نفس المسافة، بما يعادل توفير 60%.

وأكد "الشحات" أن جميع المهندسين والفنيين تم تدريب جميع التخصصات على أعلى مستوى بشركة فوتن الصينية للتصنيع، ليكونوا جاهزين للانطلاق هنا في مصر.