أخبار مصر | النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في قتل سائق لزوجته ببولاق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي في قتل سائق لزوجته ببولاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة، التحقيق في اتهام سائق بقتل زوجته ببولاق الدكرور، بسبب إصابته بالوسواس القهري، واستعجلت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليها لإحالة المتهم الي المحاكمة.

كان ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، قد تلقوا إشارة من المستشفى المركزي، تنص علي استقبال ربة منزل مصابة بعدة طعنات، جثة هامدة، وبالانتقال والفحص اثبت أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها، وأنه يعاني من مرض نفسي، وبالأكمنة اللازمة تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم.