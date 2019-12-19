مصر | تعرف على التحويلات المرورية بمحور الثورة أسفل كوبرى أبوغزالة

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور لإجراء بعض التحويلات المرورية بمحور الثورة فى الاتجاه القادم من السويس بالمنطقة أسفل كوبرى أبوغزالة، وذلك لقيام إحدى الشركات بأعمال ضبط منسوب الطريق والانتهاء من أعمال الرصف، وذلك على النحو التالى:

أولًا: غلق الطريق الرئيسى لمحور الثورة وتحويل حركة المركبات إلى طريق الخدمة لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الخميس الموافق 19/12/2019.

ثانيا: غلق طريق الخدمة أسفل كوبرى أبو غزالة وتحويل حركة المركبات إلى الطريق الرئيسى لمدة 72 ساعة بدءًا من الساعة 12 ليلًا من يوم الأحد الموافق 22/12/2019.