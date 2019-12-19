مصر | ننشر خريطة التحويلات المرورية البديلة بعد غلق كوبرى الجلاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر خريطة التحويلات المرورية البديلة بعد غلق كوبرى الجلاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت الإدارة العامة للمرور إغلاق كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة بالاتجاهين، وذلك لاستكمال أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة.

القادم من محور العروبة اتجاه مسطح كوبرى الجلاء: يمينا شارع النزهة والدوران، والعودة إلى شارع النزهة، يمينًا شارع أبوبكر الصديق والدوران والعودة واستكمال السير يمينا شارع العروبة أو طوليا باتجاه شارع النزهة وأبوبكر الصديق.

وأتى البند رقم 2: شارع العروبة القادم من المطار يسلك مسطح كوبرى الجلاء واستكمال السير يمينا شارع النزهة أو طوليا شارع أبوبكر الصديق.

وأما البند رقم 3، شارع النزهة من مناطق الحجاز اتجاه ميدان الطيران: يسلك يمينًا شارع عثمان بن عفان واستكمال السير.

وجاء البند رقم 4: القادم من شارع أبوبكر الصديق من مناطق ميدان سفير: يسلك يمينًا محور العروبة والدوران والعودة من دوران الثورة، فمسطح الميرغنى واستكمال السير بالبند رقم 1.

والبند رقم 5: القادم من شارع أبوبكر الصديق من مناطق ألماظة: يسلك يمينًا شارع العروبة اتجاه المطار أو طوليًا شارع النزهة أو شارع أبوبكر الصديق.

وأتى البند رقم 6: القادم من النزهة من ميدان السبع عمارات: يسلك يمينًا شارع أبوبكر الصديق والدوران والعودة بشارع أبوبكر الصديق واستكمال السير.

وتجدر الإشارة إلى أنه حال اقتضاء الأمر وعدم استيعاب التحويلات المرورية أو بحالات الطوارئ يتم تنفيذ تحويلات متقدمة عن طريق بعض المحاور على النحو التالى:

محور العروبة القادم من شارع الميرغنى عند تقاطعه مع الثورة.

منع استكمال السير في محور العروبة وتحويل المركبات يمينًا اتجاه شارع الثورة.

محور العروبة القادم من نفق الميرغنى عند تقاطعه مع شارع عمر بن الخطاب: منع استكمال السير بمحور العروبة اتجاه مسطح ومطلع كوبرى الجلاء وتحويل جميع المركبات لشارع عمر بن الخطاب.

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شارع العروبة عبدالحميد بدوى: منع دخول المركبات يمينًا اتجاه العروبة واستكمال السير اتجاه محور المليون شجرة.

محور العروبة القادم من المطار وتقاطعه مع شارع عبدالعزيز فهمى: منع استكمال السير لمحور العروبة وتحويل المركبات يمينًا اتجاه شارع عبدالعزيز فهمى.

محور العروبة ونخلة المطيعى: منع استكمال السير طوليًا بمحور العروبة وتحويل المركبات يمينًا شارع نخلة المطيعى.

ميدان سفير: منع دخول المركبات من شارع عثمان بن عفان يمينًا إلى شارع أبوبكر الصديق.

مطلع كوبرى عثمان بن عفان المستحدث: منع صعود المركبات إلى كوبرى عثمان بن عفان المستحدث وتوجيه المركبات لمسطح الكوبرى يمينًا شارع عثمان بن عفان.

ميدان المحكمة: منع دخول المركبات من ميدان المحكمة إلى شارع عثمان بن عفان اتجاه ميدان الطيران وتنفيذ التحويلات.

مطلع كوبرى الحجاز المستحدث: منع صعود المركبات لكوبرى الحجاز المستحدث وتوجيه جميع المركبات إلى مسطح الكوبرى وتنفيذ التحويلات.

شارع الثورة وشارع حسين كمال: منع الدخول يمينا من شارع الثورة إلى شارع حسين كمال واستكمال السير طوليًا.

شارع حسين كمال وشارع الحرية: منع استكمال السير طوليًا من شارع حسين كمال اتجاه شارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يسارًا إلى شارع الحرية.

شارع أبوبكر الصديق والميرغنى: منع استكمال السير بشارع أبوبكر الصديق وتحويل المركبات يمينًا اتجاه شارع الميرغنى.

هذا وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لتسيير الحالة المرورية طوال فترة التحويلات.