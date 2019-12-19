مصر | السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بوسط البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بوسط البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فى إخماد حريق هائل نشب داخل محل ملابس بشارع طلعت حرب فى وسط البلد.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل داخل محل ملابس أسفل عقار سكنى بدائرة قسم شرطة عابدين، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق

وتمكن رجال الإطفاء من فرض كردون أمنى بمحيط الحريق ومحاصرة النيران لمنع امتدادها لباقى العقارات، وتم إخماد الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.