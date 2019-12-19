مصر | عاجل.. حريق في محل ملابس وسط القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. حريق في محل ملابس وسط القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تلقت الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق، بمحل ملابس، بوسط القاهرة، وعلى الفور تم الدفاع بـ5 سيارات إطفاء، في محاولات للسيطره على الحريق. تلقت الحماية المدنية بلاغا بنشوب حريق، بمحل ملابس، بوسط القاهرة، وعلى الفور تم الدفاع بـ5 سيارات إطفاء، في محاولات للسيطره على الحريق. وغطت سحب من الدخان منطقة وسط القاهرة جراء الحريق.

نشبّ، مساء اليوم الخميس، حريق في محل ملابس بشارع شريف تقاطع شارع عدلي، بوسط القاهرة.