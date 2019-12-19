مصر | بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشملت الحركة تصعيد العقيد تامر عبد القادر أحمد من نأئب مأمور قسم اول اكتوبر ليتولي مأمور القسم ذاته، ونقل المقدم أحمد سيد محمد من نائب مأمور قسم الهرم، إلى إدارة تأمين اكتوبر " رئيس قسم قسم تأمين مطار اكتوبر"، العميد عبد المنعم توفيق الحسيني من إدارة تأمين قطاع اكتوبر إلى تأمين المناطق الآثرية والسياحية، المقدم حسام أحمد حسن من نائب مأمور قسم ثالث اكتوبر إلى نائب مأمور قسم الجيزة.
كما تم نقل المقدم حسام أحمد حسن السيسي نائب مأمور قسم ثالث أكتوبر إلى نائب مأمور قسم الجيزة، المقدم ياسر أمين إبراهيم من نائب مأمور قسم الطالبية إلى فرقة شرطة غرب الجيزة، المقدم عبد الرحمن محمد صلاح الدين من قسم شرطة الطالبية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم رامي أحمد محمد من مركز شرطة أبو النمرس إلى قسم شرطة الجيزة، الرائد محمد زغلول زكي من قسم شرطة الطالبية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، الرائد خالد حسن يسري من نائب مأمور قسم شرطة إلى نائب مأمور قسم شرطة الطالبية.
وأيضا نقل الرائد أحمد محمد خالد من قسم شرطة الوراق إلى قسم شرطة العمرانية، الرائد أحمد عبده ربيع من الإدارة العامة لشرطة النجدة إلى نائب مأمور قسم شرطة الهرم، النقيب محمود سعيد عويس من قسم شرطة الجيزة إلى مركز شرطة أبو النمرس، النقيب أمير عبد السلام علي من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى قسم شرطة الطالبية، الملازم أول عبد الرحمن أحمد البكري من قسم شرطة الهرم إلى قسم شرطة العجوزة، فضلا عن إلحاق الملازم كريم أيمن فاروق إلى قسم شرطة الهرم.