مصر | بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات مديرية أمن الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وتضمنت الحركة نقل العميد هشام على الطماوي من مأمور قسم أول اكتوبر ليتولي منصب مأمور قسم بولاق الدكرور، ونقل العقيد شامل عزيز منصور إلى إدارة تأمين اكتوبر، العقيد طارق الأحول من مأمور مركز أبو النمرس إلى إدارة الطرق والمنافذ، العقيد تامر ثروت من مأمور قسم أطفيح إلى شرطة النجدة، المقدم محمد نشأت نائب مأمور قسم العجوزة إلى مأمور أبو النمرس، العميد أسامة من شرطة النجدة إلى مأمور قسم أطفيح. وشملت الحركة تصعيد العقيد تامر عبد القادر أحمد من نأئب مأمور قسم اول اكتوبر ليتولي مأمور القسم ذاته، ونقل المقدم أحمد سيد محمد من نائب مأمور قسم الهرم، إلى إدارة تأمين اكتوبر " رئيس قسم قسم تأمين مطار اكتوبر"، العميد عبد المنعم توفيق الحسيني من إدارة تأمين قطاع اكتوبر إلى تأمين المناطق الآثرية والسياحية، المقدم حسام أحمد حسن من نائب مأمور قسم ثالث اكتوبر إلى نائب مأمور قسم الجيزة.

وأيضا تصعيد المقدم أحمد محمود محمد من نائب مأمور قسم ثاني الشيخ زايد إلى نائب مأمور قسم ثاني اكتوبر، الرائد شريف ممدوح محمد من رئيس عمليات قطاع اكتوبر إلى ضابط إتصال بالمديرية، الرائد أحمد محمد ضياء الدين من نائب مأمور قسم الجيزة، إلى نائب مأمور قسم ثالث أكتوبر، الرائد محمد وهبي على من إدارة تأمين اكتوبر إلى نائب مأمور مركز اوسيم، الرائد محمد عبد الله عبد العال من قسم ثالث اكتوبر إلى نائب مأمور قسم ثاني الشيخ زايد، الملازم أول هاني شاهر زكي من إدارة تأمين قطاع اكتوبر إلى الإدارة العامة لمرور الجيزة، الملازم أول محمد حسام الدين محمد من قسم حدائق الأهرام إلى إدارة تأمين اكتوبر. كما تم نقل المقدم حسام أحمد حسن السيسي نائب مأمور قسم ثالث أكتوبر إلى نائب مأمور قسم الجيزة، المقدم ياسر أمين إبراهيم من نائب مأمور قسم الطالبية إلى فرقة شرطة غرب الجيزة، المقدم عبد الرحمن محمد صلاح الدين من قسم شرطة الطالبية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، المقدم رامي أحمد محمد من مركز شرطة أبو النمرس إلى قسم شرطة الجيزة، الرائد محمد زغلول زكي من قسم شرطة الطالبية إلى قسم شرطة بولاق الدكرور، الرائد خالد حسن يسري من نائب مأمور قسم شرطة إلى نائب مأمور قسم شرطة الطالبية.

حصلت "الخليج 365" على التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات ضباط النظام بأقسام ومراكز قطاع أمن الجيزة التي اعتمدها اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، وشملت الحركة تولي العميد عمر أحمد أحمد مفتش فرقة وسط اكتوبر، ونقل العميد إبراهيم محمود عباس من مأمور قسم ثاني اكتوبر إلى مأمور قسم أول الشيخ زايد، وتولي العميد مصطفي محمد سالم بدلا منه مأمورا لقسم ثاني اكتوبر.

وأيضا نقل الرائد أحمد محمد خالد من قسم شرطة الوراق إلى قسم شرطة العمرانية، الرائد أحمد عبده ربيع من الإدارة العامة لشرطة النجدة إلى نائب مأمور قسم شرطة الهرم، النقيب محمود سعيد عويس من قسم شرطة الجيزة إلى مركز شرطة أبو النمرس، النقيب أمير عبد السلام علي من قسم شرطة بولاق الدكرور إلى قسم شرطة الطالبية، الملازم أول عبد الرحمن أحمد البكري من قسم شرطة الهرم إلى قسم شرطة العجوزة، فضلا عن إلحاق الملازم كريم أيمن فاروق إلى قسم شرطة الهرم.

