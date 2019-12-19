مصر | الإدارية العليا: الداخلية وحدها مسؤولة عن منح تراخيص السلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإدارية العليا: الداخلية وحدها مسؤولة عن منح تراخيص السلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن لوزارة الداخلية حق موسع بموجب القانون عند في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع.

وتابعت الادارية أن المُشرع أعطي لوزير الداخلية سلطة واسعة في رفض الترخيص بحمل السلاح أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة، كما خوله الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو بإلغاؤه نهائيًا، وذلك كله حسبما تراه ملائمًا لظروف الحال وملابساته على نحو يكفل وقاية المجتمع واستتباب الأمن العام.



جاء ذلك، في حيثيات حكم تأييد قرار وزارة الداخلية، برفض الترخيص لمحام تقدم لمنحه رخصه حيازة سلاح، حيث صدر الحكم، برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، د.حسن محمد، خالد جابر، هشام السيد، نواب رئيس مجلس الدولة.



ولم تقتنع المحكمة بمبررات الطاعن، ومنها أنه يعمل محامي حر، ودائم السفر بين المحافظات بحكم عمله، وسبق وتعرض لاعتداء جسيم، فضلًا عن أنه كاتب سياسي، ولكن قدرت وزارة الداخلية عدم كفاية المبررات، ورفضت الترخيص له بحمل سلاح.



واستندت المحكمة، على تقدير وزارة الداخلية بأن المبررات الطاعن غير كافية للموافقة له على الترخيص بحمل سلاح، وكان في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لها، خاصة وأن محل إقامة الطاعن يقع في منطقة مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية "أبو النمرس بالجيزة"، وهو الأمر الذي لا يستدعي حمله لسلاح.

