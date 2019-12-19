مصر | نيابة العجوزة تأمر بإيداع 4 أطفال بدار رعاية وحبس المتهمين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيابة العجوزة تأمر بإيداع 4 أطفال بدار رعاية وحبس المتهمين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، إيداع 4 أطفال وهم (محمد ومحمود وإبراهيم وجلال)، يبلغ أعمارهم من سن 14 عامًا حتى 17 عامًا، بدار رعاية، بعد استقطابهم على يد اثنين عاطلين واجبارهم على التسول بمنطقة العجوزة، فيما طلبت الاستعلام عن أسرهم لتسليمهم لهم.

وأمرت النيابة، بحبس المتهمين وهم "على.م" البالغ من العمر 21 عامًا و"سيد" 22 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم باستقطاب 4 أطفال من منطقة العجوزة وإجبارهم أعمال التسول والسرقة.

وكشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في واقعة استقطاب 4 أطفال وهم: محمد ومحمود وإبراهيم وجلال، يبلغ أعمارهم من سن 14 عامًا حتى 17 عامًا على يد اثنين من العاطلين وهما "علي. م" يبلغ من العمر 21 عامًا، و"سيد" يبلغ من العمر 22 عامًا، من منطقة الدقي والعجوزة، لاستغلالهم للتسول ثم سرقة أموالهم التي يتحصلون عليها من السرقة.

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واعترف الأطفال خلال التحقيقات التي أجريت معهم، أنهم يعملون في جمع القمامة بشوارع الدقي والعجوزة، ولا يقوموا بأعمال التسول، ثم قام المتهمين باستغلالهم لصغر أعمارهم ليقوموا بأعمال التسول، ويطلبوا منهم سرقة أشياء أخرى، وإذا رفضوا يتم التعدي عليهم بالضرب، فكانوا يوافقوا على طلبات المتهمين، ويقوموا بالسرقة والتسول، ثم يأخذوا المتهمين المبالغ كاملة ولا يعطون لهم شئ.

وبمواجهة المتهمين، في واقعة استغلال الاطفال للتسول والسرقة، أنكروا في البداية ارتكاب الواقعة، وبتضيق الخناق عليهم اعترفوا.

بداية الواقعة، كانت بورود بلاغ لدار رعاية الاحداث، يفيد باستغلال أطفال يبلغ أعمارهم من 14 عامًا حتى 17 عامًا، للسرقة والتسول، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.