مصر | تعرف على الحالة المرورية بشارع قصر العيني المتجه إلى التحرير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الحالة المرورية بشارع قصر العيني المتجه إلى التحرير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد شارع القصر العينى، كثافات مرورية متحركة للقادم من السيدة زينب متجه إلى التحرير، وسط تواجد مكثف من رجال الإدارة العامة للمررو لتسيير الحركة المرورية.

وتواجدت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور، للعمل على إزالة أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين.