مصر | كشف مفاجأة في كواليس انتحار طالبة المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف مفاجأة في كواليس انتحار طالبة المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل نيابة المطرية تحقيقاتها الموسعة في واقعة الطالبة المنتحرة داحل مسكنها بطلق ناري، وكشفت التحقيقات أن الطالبة كانت في مرحلة الثانوية العامة وكانت تعانى من أزمة نفسية نتيجة دخولها فى شجار دائم مع والدها بسبب عدم مذاكرتها، مما جعل والدها يقوم بمعاقبتها بحبسها داخل غرفتها وعدم الخروج، مما جعل الطالبة المنتحرة تفكر فى التخلص من حياتها فقامت بالتسلل واخذت سلاح نارى ملك والدها من دولابه الخاص وقامت بإطلاق النار عليها لتخلص من حياتها.

وبسوال والد الطالبة المنتحرة اعترف أمام النيابة بحيازته للسلاح النارى وأنه غير مترخص وأنه مسروق من أحداث يناير.

كما أمرت النيابة بعرض السلاح المضبوط على المعمل الجنائي لفحصه وكتابة تقرير وافً عنه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة.

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وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من أسرة طالبة تدعى "س.ن"، 16 سنة، ومقيمة بدائرة القسم، مفاده مصرع ابنتهم أثناء لهوها بسلاح ناري، ملك والدها، وبالانتقال والفحص عثر على جثة الضحية مصابة بطلق ناري، أودى بحياتها.

وبعمل التحريات تبين أن الفتاة قامت بالانتحار بسبب خلافات مع والدها وقيامه بحبسها.

وتحفظت قوات الأمن على والد الفتاة، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.