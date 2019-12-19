مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. الإفراج عن 416 سجينا وتأجيل محاكمة متهم بداعش الصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. الإفراج عن 416 سجينا وتأجيل محاكمة متهم بداعش الصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

انتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب حريق شقة في بولاق

أشارت تحريات رجال المباحث بالجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق شب بشقة سكنية ببولاق الدكرور، من دون وقوع إصابات "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

تأجيل محاكمة صيدلي اختلس مليونا و300 ألف حنيه من مستشفى

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة كيميائي صيدلي، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف حنيه، من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، لجلسة 13 يناير لاستكمال تقديم المستندات، "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

بروتوكو تعاون بين رئيس مجلس الدولة والسفير الفرنسي (صور)

استقبل صباح اليوم المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة المصري بديوان عام المجلس بقصر الأميرة فوقية بالدقي السفير ستيفان روماتيه Stephane romatet سفير فرنسا لدى مصر والوفد المرافق له، لبحث أطر التعاون القانوني والقضائي مع مجلس الدولة المصري "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

'المفوضين' توصي بقبول دعوى توفير دواء مرض نادر لطفل

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أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 39204 لسنة 72ق، المقامة من أحمد إسماعيل عبدالعزيز، والتى طالب فيها بوقف القرار السلبي بامتناع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم، عن توفير العقار المسمى anakinra، وأي دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية لابنه القاصر زياد أحمد إسماعيل "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

سقوط صاحب شركة هارب من 177 سنة سجن بالنزهة

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن من ضبط صاحب شركة هارب من تنفيذ 114 حكم قضائى باجمالى 177 سنة سجن بمنطقة النزهة "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

تفاصيل جديدة في واقعة سقوط شبكة استقطاب الأطفال بالعجوزة

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، في واقعة استقطاب 4 أطفال وهم: محمد ومحمود وإبراهيم وجلال، يبلغ أعمارهم من سن 14 عامًا حتى 17 عامًا على يد اثنين من العاطلين وهما "علي. م" يبلغ من العمر 21 عامًا، و"سيد" يبلغ من العمر 22 عامًا، من منطقة الدقي والعجوزة، لاستغلالهم للتسول ثم سرقة أموالهم التي يتحصلون عليها من السرقة "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"داعش الصعيد" لـ6 يناير

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، جلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهم مصطفى مصطفى بهنسي، 20 عاما، طالب بكلية الطب، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم داعش الصعيد"، لحلسة 6 يناير المقبل للمرافعة "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

بـ"9 ملايين جنيه".. سقوط أخطر تاجري مخدرات بالبحيرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد العناصر الإجرامية ووالده "مقيمين بدائرة مركز شرطة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة" لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة "التفاصيل الكاملة اضغط هنا".

"الداخلية" تفرج عن 416 سجينا بعفو رئاسي وشرطي