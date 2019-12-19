شكرا لقرائتكم خبر عن مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات البريطانية المباشرة بعد توقف 4 سنوات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل، الخميس، مطار شرم الشيخ الدولى أولى الرحلات البريطانية المباشرة .

يأتى ذلك في ضوء حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق العلاقات مع مختلف دول العالم وبخاصة التي ترتبط بعلاقات استيراتيجية مع جمهورية مصر العربية، حيث شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً بين مصر وبريطانيا تطوراً إيجابياً خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينه شرم الشيخ، وصلت عصر اليوم الخميس أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة انتر اير والقادمة من برمنجهام بلندن وعلى متنها 110 راكبًا إلى مطار شرم الشيخ .

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وبهذه المناسبة، استقبلت الطائرة بتقليد رش المياه، هذا وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبه مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة .

وفى هذا السياق أكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى على أن جميع المطارات المصريه تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والامان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، كما أن التطويرات التي شهدتها المطارات المصرية مؤخرا والتى شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة بالاضافه إلى المشروعات التوسعية فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنيه ساهم في تعزيز المكانة الريادية التي تحظى بها مصر في مجال صناعة النقل الجوى اقليمياً ودولياً .

وأضاف الوزير أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من والى مصر، خاصه وان قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي .