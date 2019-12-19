شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يعلق على رسالة الملك سلمان إلى الرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علّق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على رسالة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ورد الأخير عليها.

وكتب قرقاش، على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»: «رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورد الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين، بل يأتي تأكيدًا وترسيخًا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك».

وأضاف وزير الدولة الإماراتي: «في ظل الاختراقات الإقليمية، قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب».