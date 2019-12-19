شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: الرئيس اللبنانى يكلف حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، عن وكالة أنباء رويترز، إن الرئيس اللبناني كلّف حسان دياب بتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان القسم الأول من جلسة الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديد، شهد ترجيح كفة وزير التعليم الأسبق الدكتور حسان دياب، بعدما أعلن حزب الله والحلفاء التقليديون له، دعمهم تولي "دياب" منصب رئيس الوزراء وتأليف الحكومة المقبلة.
وفي المقابل، أعلنت الكتلتان النيابيتان للحزب التقدمي الاشتراكي (الممثل السياسي الأوسع للطائفة الدرزية) وحزب الكتائب اللبنانية، تسمية القاضي الحالي بمحكمة العدل الدولية الدكتور نواف سلام لمنصب رئيس الحكومة، بوصفه شخصية مستقلة تتمتع بالجدارة والاستقلالية اللازمة لتولي المنصب.
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