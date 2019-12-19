شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. رئيس وزراء بريطانيا يدعو السيسى لقمة الاستثمار البريطانية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، سفير لندن بالقاهرة: جونسون دعا السيسى لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

سفير لندن بالقاهرة: جونسون دعا السيسى لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية

أكد السير جيفرى آدامز، السفير البريطانى لدى القاهرة، أن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، وجه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية، يناير المقبل فى العاصمة البريطانية لندن.

كل ما تريد معرفته عن قرعة تصفيات كاس العالم 2022 في افريقيا

يترقب منتخب مصر قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، حيث كشف التصنيف الصادر اليوم من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عن مستويات المنتخبات الـ40 المشاركة فى الدور الثانى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 التى ستقام فى قطر.

المحكمة الادارية العليا: لوزير الداخلية السلطة فى رفض أو منح تراخيص الأسلحة

أكدتالمحكمة الإدارية العليا، إن ترخيص حمل وإحراز السلاح من أخطر أنواع التراخيص التي تُمنح للأفراد، لما له من خطورة على أفراد المجتمع وأمنهم ، ووسع القانون من سلطة وزارة الداخلية عند ممارستها لحقها في منح أو منع ترخيص السلاح، وأعطى لها القانون سلطة تقدير المبررات التي يقدمها طالب الترخيص للموافقة له على حمل السلاح ، لأنها المنوط بها المحافظة على الأمن في المجتمع .

بيراميدز ينهي تعاقده مع ديسابر بالتراضي

أنهى نادي بيراميدز تعاقده رسميا مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق، بالتراضى بين الطرفين بعد ستة أشهر عمل، قاد فيها مدرب منتخب غينيا السابق، فريق الأهرام.

استعراض أول سيارة كهربائية فى شوارع شرم الشيخ بحضور محافظ جنوب سيناء.. صور

شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بحضور النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والدكتور محمد غزالى حرب رئيس قطاع السيارات الكهربائية بإحدى شركات تصنيع السيارات، استعراض أول سيارة كهربائية بمدينة شرم الشيخ وقيادتها بشوارع المدينة.

تعيين صبري بوقادوم رئيسا للحكومة الجزائرية

أفادت فضائية سكاي نيوز فى خبر عاجل لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نقلا عن وسائل إعلام جزائرية تعيين صبري بوقادوم وزيرا أول بالنيابة.

لدى أسرة بشرية.. الروبوت صوفيا تظهر بفستان جلد أحمر فى إطلالة من الثمانينيات

ظهرت الروبوت صوفيا بإطلالة جديدة بفستان مستوحى من موضة الثمانينات، حيث ارتدت فستان من الجلد باللون الأحمر والأسود مع نظارة سوداء، وعلقت صوفيا على الصورة التى نشرتها عبر حسابها بموقع إنستجرام، "لقد ولدت قبل أقل من أربع سنوات بقليل، ولكن لا يمكننى الحصول على ما يكفى من أزياء 80 "الثمانينات".. هل تعلم أن أول كمبيوتر محمول Osborne 1، تم إنشاؤه فى الثمانينات.. وOsborne 1 هو نوعًا ما مثل جدتى الكبيرة العظيمة!".

أبو جريشة: الإسماعيلى قادر على إنهاء مسلسل تفوق الأهلى

كشف محمد محسن أبوجريشة مدرب الإسماعيلى عن أبرز ذكرياته ضد الأهلى قبل مواجهة الدراويش مع المارد الاحمر المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات الاسبوع التاسع لمسابقة الدورى.

أضحك مع طلاب عين شمس.. "أهبد تنجح" شعار أيام الامتحانات ..فيديو

مع قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول، وبداية الامتحانات، سألنا طلاب جامعة عين شمس، عن كيفية "الفصال" في المذاكرة، وكانت الإجابات غريبة ومضحكة جدًا، وإليكم التقرير.

القضاء الأمريكى يحرم سنودن من عائدات "سجل دائم" لعدم تقديم الكتاب للمخابرات

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قضت محكمة فيدرالية أمريكية، بحرمان الكاتب "إدوارد سنودن" متعاقد سابق مع المخابرات الأمريكية، من الحصول على عائدات، من مذكراته الجديدة ومن العديد من خطبه المدفوعة لأنه لم يقدم المواد، التي تشير إلى أنشطة المخابرات، إلى الوكالات الفيدرالية مقدمًا لمراجعتها.

سوبر كورة.. زيزو بديلا لـ ديسابر فى بيراميدز وانضمام فتح الله

علمت "سوبر كورة" أن مسئولى بيراميدز بدأوا مسلسل "تطفيش" الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى للفريق، بعد اتخاذ قرار بإقالته، إلا أن المدرب يصر على تقاضى الشرط الجزائى بالكامل، وهو الأمر الذى ترفضه إدارة بيراميدز.

الجيش الليبى: إذا أرسل أردوغان قوات إلى ليبيا فلن يخرج من المعركة منتصرا

قال خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، فى تصريحات لشبكة "سكاي نيوز"، اليوم الخميس، إذا أرسل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوات مقاتلة إلى ليبيا فلن يخرج من هذه المعركة منتصرًا.

السيسي يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية وضع حد للتدخلات الخارجية فى ليبيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

زينة عاشور فى جلسة تصوير بالقفطان المغربى.. وتشكر مصور الهضبة

أجرت زينة عاشور، زوجة الفنان عمرو دياب جلسة تصوير جديدة، بعدسة مصور الهضبة "كريم نور".

جوانا سانز تتغزل فى زوجها دانى ألفيس تحت سفح الأهرامات

اهتمام كبير من وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية، بزايارة النجم البرازيلى دانى ألفيس، لاعب برشلونة وباريس سان جيرمان السابق إلى مصر برفقة زوجته، حيث زار ألفيس وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز العديد من المناطق السياحية.

إعلان على أمازون لـ"تى شيرت" يحمل صورة نشرها ترامب فى تغريدة له

طرح بعض المعلنين على موقع "أمازون" الشهير للتسويق الإلكترونى، إعلانا لبيع تى شيرت يحمل صورة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التى نشرها منذ ساعات قليلة على "تويتر"، بحوالى 16.99 دولار.

مدرب الزمالك السابق: غياب تركي آل الشيخ عن النادى سبب تراجع مستوى الفريق

يرى عصام مرعى المدرب العام السابق لنادى الزمالك أن غياب المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية أحد الأسباب الرئيسية لتراجع مستوى الفريق الأبيض خلال الموسم الحالى.

الأمن الهندى يسحل النساء والعجائز فى احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد.. صور

قامت الشرطة الهندية اليوم الخميس بسحل وضرب النساء والعجائز خلال احتجاجات ضد قانون الجنسية الجديد حيث وصفه المسئولون بأنه يمثل انتهاكا واضحا وصريحا للمساواة والديمقراطية.

منتدى شباب العالم بعيون وسائل الإعلام الأجنبية.. العامة للاستعلامات: الصحف العالمية تناولت التنظيم والمشاركة الدولية بالحدث.. ركزت على الرسائل الموجهة للمجتمع الدولى.. والمنتدى رسالة سلام تسهم فى مواجهة التطرف

حظي منتدى شباب العالم في دورته الثالثة، التي استضافتها مدينة شرم الشيخ في الفترة من 14-17 ديسمبر الجاري، باهتمام بالغ من جانب وسائل الإعلام الدولي.