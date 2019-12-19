شكرا لقرائتكم خبر عن راجح جديد بالغربية.. فيديو يوثق جريمة قتل شاب فى مشاجرة مع أحد أبناء قريته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للحظة الاعتداء على شاب فى محافظة الغربية بالأسلحة البيضاء وقتله، الأمر الذى استدعى لدى البعض ذكرى قتل الشاب محمود البنا المعروف بـ"شهيد الشهامة"، على يد ابن بلدته محمد راجح، فى محافظة المنوفية.

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نشر مقطع الفيديو الذى يوثق الجريمة، شخص يدعى محمد البنا، الذى قال: "راجح جديد بمحافظة الغربية.. والقتيل من عائلة البنا.. قرية بلتاج بمحافظة الغربية مركز قطور تشهد جريمة قتل حمدى البنا.. أين القانون الرادع لكل من تسول له نفسة بالقتل أو التجاوز فى حق المواطنين وترويعهم؟.. للمرة الثانية يقتل أحد أفراد عائلة البنا فأصبح حق محمود البنا بتلا يشارك حق حمدى البنا بقطور".



لحظات قتل شاب بالغربية فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء

ويشار إلى أن شاب لقى حتفه متأثرًا بإصابته بجروح طعنيه متفرقة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية بسبب خلافات سابقة، حيث تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بوصول جثة لشاب فى العقد الثالث من العمر لمستشفى قطور المركزى جثه هامده.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين القتيل وأحد شباب القرية، بسبب خلافات بينهما، قام على أثرها المتهم بطعن القتيل عدة طعنات بالجسد، ولقى حتفه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.