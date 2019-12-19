شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مطار شرم الشيخ يستقبل أولى الرحلات البريطانية بعد توقف 4 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الخميس، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة إنتر إير والقادمة من لندن، وعلى متنها 110 ركاب.

واستقبلت سلطات المطار الطائرة بتقليد رش المياه فور وصولها، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلى الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

وأكد الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى على أن جميع المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الأمنية، ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين، كما أن التطويرات التى شهدتها المطارات المصرية مؤخرا والتى شملت أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى المشروعات التوسعية فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنيه ساهم فى تعزيز المكانة الريادية التى تحظى بها مصر فى مجال صناعة النقل الجوى اقليمياً ودولياً.

وأضاف أن وزارة الطيران المدنى تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنميه حجم الحركة السياحية الوافدة من وإلى مصر، خاصة وأن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أنه من المقرر ان تصل رحلة أسبوعياً لشركة انتر اير من لندن إلى شرم الشيخ وذلك لتشغيل الموسم الشتوى الحالى كما تقرر تشغيل عدد (١٠) رحلات أسبوعية لشركة توى فلاى فى بداية الموسم الصيفى القادم فيما تضع عدد من الشركات الانجليزيه الأخري جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة .