شكرا لقرائتكم خبر عن طفل 8 سنوات يربح 26 مليون دولار من "يوتيوب"‎ عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات، 26 مليون دولار فى عام واحد، من قناته لعروض فيديوهاته على موقع "يوتيوب" ما جعله فى صدارة قائمة مجلة "فوربس" لمستخدمى هذا الموقع حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

ويتابع 22.9 مليون مشترك قناة "راين وورلد"، التى أطلقها والدا الطفل راين جوان عام 2015 عندما لم يكن عمره يتجاوز 3 سنوات.

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وحقق بعض فيديوهات راين عددا كبيرا من المشاهدات، وتخطت مليار مشاهدة وفى المجموع، واقتربت قناته من تسجيل 35 مليار مشاهدة منذ إنشائها، حسب بيانات موقع "سوشل بلايد" المتخصص.

وحلت فى المرتبة الثانية لهذا التصنيف قناة "ديود بيرفكت"، العائدة لمجموعة من الأشخاص الذين برزوا فى أمور كان النجاح فيها قليل الاحتمال.

وفى المركز الثالث، حلّت قناة الطفلة الروسية أناستازيا رادزنسكايا البالغة من العمر 5 سنوات بعائدات بلغت 18 مليون دولار.