مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 فى إطلاق نار وسط العاصمة الروسية موسكو (تحديث)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت العاصمة الروسية إطلاق نار من أحد المسلحين قرب مبنى الأمن الفيدرالى وأكدت الشرطة مقتل 3 أشخاص وإصابة شخصين حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم. وفتح مجهول النار قرب مبنى هيئة الأمن الفدرالي في العاصمة الروسية موسكو، وذكر شهود عيان أنهم سمعوا إطلاق نار وصيحات استغاثة قرب جسر كوزنيتسكي في موسكو.

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