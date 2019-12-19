شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تتلقى إخطار البرلمان بخلو دائرتى الجيزة وملوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن الهيئة تلقت إخطارا من مجلس النواب بخلو مقعدى بالمجلس، الدائرة الأولى بالجيزة، ومركز ملوى بالمنيا، نظرا لوفاة نأبيهما.

واضاف فى تصريح لـ" الخليج 365"، أنه من المنتظر أن تجتمع الهيئة بداية الأسبوع المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه إجراء انتخابات تكميلية بالدائرتين، من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح، وتحديد موعد الانتخابات، وتحديد الجدول الزمنى للعملية الانتخابية والمتضمن كافة مراحلها.

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وكان قد توفى النائب محمد بدوى دسوقى نائب الدائرة الأولى بالجيزة، كما توفى أيضا النائب أحمد شمروخ نائب مركز ملوى بالمنيا.

وتنص المادة 25 من القانون على أنه "إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل أجرى انتخاب تكميلي ، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطى من ذات الصفة خاليا يصعد أى من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه".

