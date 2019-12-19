شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: قوة محور القاهرة والرياض ضرورى لكل العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي تأكيدًا وترسيخًا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك.

وقال قرقاش عبر حسابه بـ"تويتر": "رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيدًا وترسيخًا للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك، في ظل الاختراقات الإقليمية لقوة محور القاهرة والرياض ضروري لكل العرب".

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أنور قرقاش

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي".

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن عصام بن سعيد، سلم رسالة للرئيس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي تضمنت تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.