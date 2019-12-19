شكرا لقرائتكم خبر عن مفوض الاتحاد الإفريقى للأمن: مالم تقص أظافر الداعمين للإرهاب فسيتضاعف العنف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير إسماعيل شرقى، مفوض الاتحاد الأفريقى للسلم والأمن، أنه ما لم "تقص أظافر" الداعمين للإرهاب، فسيزيد ويتضاعف، ولذلك فهناك مطالبة بآلية دولية للتعامل مع كل الظواهر التى تتعلق بالإرهاب، واقتصاد الجريمة.

وأوضح مفوض الاتحاد الأفريقى، أن دول الاتحاد الأفريقى، لديها ثوابت خاصة فى التعامل مع كل قضايا الإرهاب.

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جاء ذلك ردًا على سؤال حول الدول الداعمة للإرهاب، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، على هامش اجتماع لجنة الدفاع والأمن الأفريقى.