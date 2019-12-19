شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة رانيا المشاط تروج لسياحة الترفيه الرياضى فى مصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، الدعوة لمحبى الرياضة، لزيارة مصر، وروجت للترفيه الرياضى فى مصر، عبر نشر فيديو عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر. Advertisements ونشرت المشاط الفيديو الذى يروج للترفيه الرياضى، عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت: "لقد أصبح الترفيه الرياضي نمطًا جديدًا سائدًا بين الشباب حول العالم خلال العقد الماضي، وأصبحت سياحة المغامرات والسياحة الاستشفائية من أسرع الأنماط نموا، وتتنوع سياحة المغامرات في مصرنا الحبيبة لتجذب السائحين من كل مكان، للتمتع بالطبيعة الخلابة و الأماكن الاثرية".

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